Christelle FEUVRIER (FEUVRIER)

Après 15 ans consacré à des fonctions de développement commercial et marketing de terrain , animée par les critères de satisfaction clients et d'éthique ,



J'ai souhaité une meilleure adéquation de mon expérience pour un métier faisant sens. ,

un bilan de compétences m'orientant sur les métiers de la santé,



j'ai mené un parcours de thérapie personnel qui a confirmé l'evidence d'accompagner l'humain dans sa richesse et sa complexité a garder l'equilibre de santé dans sa vie



2010-2013 : cursus de formation aux métiers de la relation d'aide avec éthique, justesse et richesse d'outils ajusté a chacun(e).

Dans une approche holistique et respectueuse de chacun, je pratique la "psychothérapie-somatothérapie intégrative" et la relation d'aide par le toucher massage.

Fomée au métier de sexologue clinicienne et sexothérapie Corporelle Desjardin, j'aide les individuels et couples a mieux se comprendre et réharmoniser leur projet de vie intime.

Ces outils intégratifs s'inscrive dans le souhait de soutenir le vivant en chacun de nous ,et d' accompagner avec une palette variée proposant la juste adéquation personne/parcours/projet.





Mes compétences :



Analyse intégrative par outils psycho-corporels

Sexo analyse et sexo-conjugo thérapie

Masso-therapie

Art-Danse Thérapie

Massage Amma Assis''

Bien être

Yoga, méditation,

Tao & Tantra