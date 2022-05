Bonjour,

et bienvenue dans mon profil.



Après un long parcours dans les politiques publiques de formation pour les demandeurs d'emploi, je suis aujourd'hui chargée de projets à la direction régionale Aquitaine de Pôle emploi.

J'accompagne ainsi l'élaboration et la mise en oeuvre des projets institutionnels.



En parallèle, j'interviens et j'anime plusieurs unités d'enseignement dans la filière Formation des Adultes du CNAM Aquitaine.



Sur le plan personnel, je suis très sensibilisée aux activités liées à la lecture et l'écriture.



Au plaisir d'échanger avec vous,

Cordialement,

Valérie TERRIEN



Mes compétences :

Formation professionnelle

Conduite de projet

Politiques publiques

GPEC territoriale

Formation