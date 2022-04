Catherine JOSEPH-REINETTE

Convaincue par le fait que mes compétences en matière de relations sociales et management des Ressources Humaines vous permettront d'allier performance et compétitivité, je suis attentive à toute proposition professionnelle au sein d'un grand groupe.



De formation supérieure en Management des Ressources Humaines et actuellement Responsable Ressources Humaines au sein de l'Entreprise SIPE PROPRETE, Société Industrielle, je pense avoir le profil requis pour occuper ce poste. Mes compétences se sont forgées grâce à la richesse et la diversité de mon cursus professionnel et la qualité des formations que j'ai suivies par le passé.



Lors de ma prise de fonction, ma stratégie sociale s'est orientée vers la stabilisation des effectifs pour ainsi réduire le turn-over et l'absentéisme, le développement des compétences et la mise en place d'outils de communication interne. Toutes les actions menées ont permis d'assainir le climat social de l'entreprise et une véritable culture d'entreprise et un sentiment d'appartenance sont véritablement en train de naître.



D'autre part, ma collaboration durant six mois avec Madame Odile FARRET, Directrice des Ressources Humaines de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Aquitaine a été remarquée et félicitée par la Direction Générale et ce serait un honneur pour moi que de renouveler cette expérience. L'étude et la mise en oeuvre d'actions visant à améliorer les conditions de travail des deux mille cinq cent salariés de la Caisse Régionale m'a permis d'acquérir un savoir-faire en matière de pilotage de projets RH ainsi que des compétences solides en relations sociales et communication interne au sein d'un grand groupe.



Force de proposition et de conviction, aptitude à la négociation et à la prise de décision, capacité organisationnelle, pragmatisme, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, sens du dialogue et de l'écoute sont autant de qualités professionnelles qui me caractérisent et me permettent aujourd'hui d'être reconnue en tant que professionnelle et d'être à la hauteur des missions qui me sont confiées.



Consciente des enjeux humains, stratégiques, économiques et financiers que représente une parfaite gestion des relations sociales et juridiques, je suis certaine de vous apporter une contribution significative dans ce domaine.





Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Droit

Droit du travail

GPEC

Management

Missions RH

Relations sociales

Relations sociales et juridiques

Responsable ressources humaines

Ressources humaines

Ressources Humaines Droit du travail