Didier GIRAULT

Créateur de SSII dans les années 80, initiateur du premier serveur minitel destiné aux professionnels du transport, depuis toujours à l’affut de solutions innovantes dans le cadre des systèmes d'information et de communication, je suis maintenant DSI du Groupe GAMBETTA depuis le 15 Janvier 2001.



Le groupe GAMBETTA c'est un ensemble d'entreprises à cœur coopératif ayant pour activités : l'aménagement urbain, la promotion immobilière, l'accession abordable et le locatif social.



L'équipe informatique propose ses services à travers un GIE, pour l'ensemble des collaborateurs répartis dans plusieurs agences, sur tout le pays.



C'est avec succès, que le groupe a virtualisé ses ressources, dans un contexte de haute disponibilité.



Plusieurs déménagements et acquisitions avec fusion des traitements et données ont aussi été réalisées dans les délais prévus.



L'équipe informatique, couvre avec passion les domaines suivants, toujours avec innovation, mais aussi avec réalisme :

- Téléphonie fixe (IP) et mobile (Android, iOS)

- Télécommunications informatiques (VPN, WiFI, xG, QoS)

- Visioconférence, partage d'informations et télétravail

- Systèmes d'impression (gestion des flux, externalisation, compression des coûts)

- Intégration de technologies numériques

- Déploiement d'applications (Clients légers, CITRIX, VMWare, etc.)

- Gestion des sécurités (traçabilité, RGPD, protections antivirus, contrôle des accès, procédures, etc.)

- Applications bureautiques et intranet synchronisées sur mobiles Androïd et iPhone (messageries, annuaires, agenda, albums)

- Gestion des flux bancaires et avec les organismes publiques (virements, prélèvements, relevés, paiements en ligne)

- Développement d'applications pour la promotion (calcul de la marge en temps réel, depuis la simulation jusqu'à la livraison)

- Développement d'applications pour la gestion locative (clients lourds et extranet client)

- Optimisation des tâches et procédures métier

- Maintenance réseau et applicatifs métiers sous Windows, Linux, Androïd et iOS (téléphones et tablettes)

- Gestion des infrastructures (haute disponibilité, cloud, PRA)

- Virtualisation des postes de travail (TSE, CITRIX, clients légers)

- Reporting (entrepôt de données, décisionnel)

- Formations



-> Facilitateur d'activités métiers !