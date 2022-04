Didier GOBY

Je vous invite à me retrouver sur linkedin - more details available on Linkedin http://fr.linkedin.com/in/dgoby78760



TURNING LOCAL EXPENSES INTO GLOBAL VALUE & INNOVATION



L'ensemble de ma carrière est tournée vers la fonction achats, en industrie et Services, ETI à grands Groupes en France et dans le monde. Dans la fonction achats depuis 1985, je dirige depuis 15 ans des fonctions achats (local ou corporate) et des relations partenaires internationales (achats, livraison commerciale de solution facilities...) pour apporter aux Directions Générales et Financières la visibilité des dépenses, des risques, des leviers d'améliorations de la bottom-line, du cash, et de la sécurisation des opérations. Je travaille les synergies globales de toute nature pour le compte de Grands Groupes dont les opérations sur le terrain en France et à l'international nécessitent une forte décentralisation avec un focus sur les achats indirects à forte mutualisation internationale.

Ma carrière m’a permis de travailler des projets transverses variés: 6 sigma, certification ISO, référentiel achats Groupe et sa gouvernance centrale, mesure de performance, suivi budgétaire, coordination des actions, systèmes d’informations SAP, E-Procurement, SRM, intranet achats, carte d’achats, charte achats, démarche RSE, plan de sécurisation, outils en ligne,

Manager de transition avec plusieurs missions livrées avec succès , je remplace au pied levé un dirigeant achats ou accompagner la transformation de sa fonction (carve-out, changement d'actionnaires, fusion-acquisition, sortie de crise...), l

In Purchasing for +20 years within different roles including buyer, project manager & consultant, since 2001 I have been leading buyers, spend budget, processes and suppliers relationship into various Director roles. Initially as a Purchasing, Logistic and SQA Manager for a manufacturing site (Delphi Automotive connectors, former FCI Framatome Connectors International) then I worked at corporate level to build and support a regional/global organisation for driving and aligning corporate and local strategies across countries (AREVA Worldwide, IMS Healthcare EMEA, VINCI Facilities Corporate -Building Maintenance Group- Energy Branch).

My expertise is to identify and to address the purchasing initiatives including cost and supply base reduction, quality & supplier development, cash flow improvement, information systems & procurement processes, central agreements and regional solutions to streamline processes. Familiar to work for large companies where operations require both to globalize needs and to work closely at local/ BU level, I developed a strong background on indirect categories (IT, Telecom, car Fleet, building maintenance, Facility Management and building maintenance including QHSE, professional & intellectual services…).

Looking for synergies intra-Group, I drove many transversal projects such as 6 sigma introduced in purchasing, coordinating a central governance, implementing ERP tools & Purchasing information systems, engaging in local and central cost reduction programmes, strategic sourcing activities



Mes compétences :

Rechercher des gains et des performances d'achats

Mettre en place un ERP, SRM, E-proc

Diriger une fonction achats

Lancer un projet Full FM international

Coordonner un projet / familles achats Globales

SRM

SAP

Réduction des coûts

Logistique

Telecom

Supply chain

6 sigma

Purchasing

Travel