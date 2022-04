Didier GORGOS

Je suis diplômé en juin 1996 de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes, en mécanique et productique. Après une première expérience industrielle comme ingénieur de production, je rejoins le monde du conseil en systèmes d'information pour travailler comme consultant technique SAP de mai 1998 à avril 2000. De mai 2000 à août 2004, je travaille comme consultant fonctionnel SAP en environnement production et logistique. Mon expertise principale porte sur SAP Supply Chain Management et tous les modules connexes comme PP, WM et QM. De septembre 2004 jusqu'à décembre 2007, j'exerce la fonction de chef de projet, remplissant le rôle de coordinateur fonctionnel durant les phases de conception, de réalisation et de support projet. Depuis janvier 2008, j'exerce mes activités de consultant et de manager au sein du cabinet Adelante, plus particulièrement sur le module SAP Extended Warehouse Management (EWM).

Mars 2010, Adelante a rejoint le groupe Itelligence et devient Itelligence France.



