Didier GOUTHIERE

Un parcours de DRH confirmé après une formation IEP et Celsa.



Une expérience dans 3 secteurs (la mécanique,la santé et la grande consommation) , tant en établissement industriel qu'en siège social et auprès de populations commerciales.



J'ai travaillé en PME comme au sein de groupes importants et internationaux (anglais professionnel) avec comme principaux domaines de compétence, le développement RH, les relations sociales et le juridique.



Etre attentif aux femmes et aux hommes de l'entreprise, permettre leur développement professionnel et personnel en se basant sur des relations claires et constructives,c'est le métier que j'aime exercer.



Mes compétences :

DRH généraliste

Relations sociales