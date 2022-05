Martine ADA-IVENEL

Dotée d'une solide expérience dans le conseil et le suivi d'une clientèle patrimoniale , professions libérales et chefs d'entreprise, je propose à mes clients une approche patrimoniale personnalisée et un suivi dans le temps , afin d'établir une réelle relation de confiance et de partenariat .



MA DEMARCHE



Vous écouter et coordonner les expertises afin de construire la meilleure stratégie de valorisation, de pérennisation et de transmission de votre patrimoine.



Viser une organisation optimale de votre patrimoine d'un point de vue juridique , fiscal et mettre en place les solutions financières ou immobilières définies conjointement et répondant à vos objectifs de vie.



Organiser un suivi de votre stratégie patrimoniale et de vos investissements.





MES ATOUTS

- L'indépendance et la capacité à sélectionner les meilleurs partenaires sur le marché.

- Une offre réellement adaptée à votre situation patrimoniale.









Mes compétences :

Commercial

Banque privée

Immobilier

Finance

Fiscalité patrimoniale

Conseil

Risque de crédit