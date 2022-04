Didier GRACIEN

Nous sommes à la recherche :



- Collaborateur(trice) Electricien Polyvalent Mobile souhaitant se spécialiser dans les métiers du process, assainissement et environnement.



- conception et mise en oeuvre de stations d'épuration (de 2 à 2000 EH),

- Automatisme et génie électrique (armoires électriques industrielles, pompages, génie climatique...)

- SAV et maintenance.

.

Nous réalisons des assainissements individuels et semi collectifs, marché public (micro station, épuration par biofiltration, Phytoépuration...) agréées par le MATE.



Egalement nous proposons à nos clients professionnels (Architecte, Maitre Oeuvre, BE, Ent BTP, Ent Agro- Alimentaire) les solutions adaptées à leurs effluents.



Nous sommes à l'écoute du marché Grand Sud Ouest et International sur les problématiques Assainissement et Métrologie (contrôle physico-chimique en ligne des eaux).



Mes compétences :

Energétique

Thermique

Assainissement

Electricité

Gestion d'entreprise