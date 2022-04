Didier GRAND

C’est après avoir créé quelques sites web en autodidacte que l’envie de créer des sites web professionnellement a naturellement fait son chemin. J’ai donc suivi une formation de concepteur en multimédia durant 4 ans à l’école de multimédia et d’art de Fribourg. A la suite de ma formation, j’ai travaillé en tant que webdesigner chez Virtua pendant 3 ans et comme freelance pendant une année. J’ai ensuite rejoint Conforama Suisse afin de participer à l’élaboration et au fonctionnement du site e-commerce pendant 3 ans. Actuellement je travaille chez SCOTT Sports depuis février 2012 en tant que Front End Designer. Je suis responsable du montage des sites et microsites réalisés en collaboration avec les graphistes et les développeurs. Au fil des ans je me suis spécialisé dans la conception et le développement front-end, et j’applique toutes les connaissance que j’ai accumulées durant ces années, les dernières techniques en HTML / CSS / jQuery, aux sites que je réalise actuellement.



Le matériel et les techniques de programmation évoluent sans cesse, mon métier également et ça me passionne.



Vous pouvez consulter mon profil sur Linkedin si vous voulez en savoir plus à mon propos. (http://www.linkedin.com/profile/view?id=24802475 )



Mes compétences :

