Jean-Michel FONTAINE

Plus de 20 ans d’expérience dont 11 en agence en Suisse. Depuis 2006, J'ai créé, géré, audité et / ou restructuré les comptes Google Adwords de plus de 120 sociétés, parmi lesquelles bonus.ch, Crans Montana Aminona, Crédit Agricole Financements, Ecole-Club Migros, Editions Atlas (16 pays), Generali, Immostreet, jobs.ch, jobup.ch, My Store, Nestlé Shop, Romandie Formation, Swissfriends, Ubisoft. Intervenant auprès de Créa Digital et du Sawi depuis 2013.



Mes compétences :

online marketing

Marketing

Webmarketing

Web

Web analytics

Google analytics

SMO

Google Adwords

Facebook

SEM

Référencement naturel

SEO

Conseil