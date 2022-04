Didier GRUSON

Actuellement en activité intermédiaire sous" contrat CAE" agent polyvalent piste et mécanique bowling

toujours à la recherche d'un emploi administratif comptable toutes options suivant compétences acquisent dans mes précédant métiers



Mon métier pendant 27 ans

Professionnel de la grande distribution (GSB ) l, j’ai acquis l’expérience dans différents postes : comptable fournisseurs , comptable trésorerie, contrôleur de gestion, chef comptable , directeur gestion et logistique

J’ai participé activement à la motivation et l’optimisation des groupes de gestion , commercial et logistique, ainsi qu’aux autres tâches de gestion et de management qui m’étaient confiées dans la lettre de mission de mon ancien employeur fin d activité 2004



Mon métier pendant 6 ans

Commerçant indépenant exploitation individuelle en épicerie fine et terroir et cave dans la région Toulonnaise.Une vie prenante et enrichissante + de 60 heures semaines,nombreux contacts, beaucoup d'effort dans un secteur difficile concurrencé depuis le début de crise par les grandes surfaces , fin d exploitation 2011.



Aujourd’hui, je cherche à m’investir pleinement en retrouvant le métier de comptable ou gestionnaire, ma motivation et mon dynamisme me permettront de toujours évoluer.

Ma capacité d’adaptation aux règles et structures et mon envie de réussir sont des atouts majeurs pour la structure comptable et gestion qui m accueillera.



Mes compétences :

Organisation

Ecoute

Rigueur

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f