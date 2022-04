Didier GUEHI

Je suis diplômé du Cycle Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA)de Côte d'Ivoire et j’ai le titre d’Administrateur des Services Financiers Option Santé.

Actuellement Chef du Service Autonome Du Contrôle et de l'Evaluation (SACE) du CHU de COCODY, je suis chargé à ce poste de conseiller le Directeur Général sur les orientations stratégiques de l'établissement, ainsi que de réunir toutes les informations utiles ppour aider à la prise de décision.

Avant ce poste, j'ai exercé comme d'abord Sous Directeur des Ressources Humaines (2008-2010), ensuite Sous Directeur du Budget et des Finances (2010-2012) du CHU de Bouaké.

Par ailleurs, préparant une thèse de Doctorat en Sociologie des Organisations, je maitrise les problèmes de relations humaines et professionnelles au sein des organisations.