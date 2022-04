Didier GUITTON

Directeur d'Agence ,au sein du Groupe BNP-PARIBAS,en poste depuis 02/2014 à l'agence de Montbazon (37), .

Depuis 1982,chez BNP , puis BNP-PARIBAS, j'ai effectué tous les Postes de la Banque au sein de l'Equipe Commerciale.



Mon poste aujourd'hui :

Animer une équipe de 2 Commerciaux .

Gérer un Portefeuille de Clients Privés Hauts de Gamme et de Clients Professionnels .

Développer la Prospection et Développer le Fonds de Commerce de l'agence.



Après 2 expériences concluantes de Directeur d'Agence et un Poste de Conseiller en Patrimoine Financier, cette nouvelle nommination est une réelle satisfaction ,une reconnaissance et un nouveau challenge , tant personnel que professionnel.



La durée de ce poste est de 4-5ans.



Mes compétences :

Commercial

Courageux

Fiable

Vente

Management

Finance

Développement commercial

Assurance

Immobilier