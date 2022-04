Christelle MARGONTIER

THELEM ASSURANCES en quelques chiffres c'est : 268 points de vente répartis sur 45 départements ; 413 collaborateurs salariés et 654 agents collaborateurs ; 323.7 Millions d'euros de chiffres d'affaires.



THELEM ASSURANCES conçoit, commercialise et gère des produits d'assurance qui permettent d'assurer la famille (santé, accidents de la vie, épargne, prévoyance), les biens (habitation, automobile, outil de travail) et la responsabilité (personnelle et professionnelle).



Vous souhaitez développer vos compétences dans une société à taille humaine, accompagner notre dynamique de croissance et partager nos valeurs (Solidarité, Solidité, Confiance, Dynamisme, Proximité), THELEM ASSURANCES vous offre l'opportunité de créer votre agence ou de reprendre un portefeuilles au sein de nombreuses régions.



Alors découvrez si vous êtes fait pour devenir Agent Général :



- J'ai l'envie d'entreprendre

- J'aime relevé les challenges commerciaux

- J'ai le sens du conseil et du service

- Je souhaite m'impliquer et devenir acteur économique majeur de ma commune

- Je veux pouvoir compter sur un partenaire fiable, solide et ambitieux

- J'aime animer une équipe.



Si vous avez coché au moins 4 cases, vous disposez d'atouts pour devenir Agent général THELEM ASSURANCES.



