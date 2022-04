Je suis un expert en recrutement, en transition de carrieres, en évaluation. Je m'appuie sur une expérience de plus de 20 ans en entreprise dans la fonction RH et en cabinet de conseil RH (recrutement, outplacement, formation).

En 2006, j'ai créé le cabinet de conseil RH, New Search Recrutement.

Dans le domaine du recrutement, j'interviens, (selon le besoin exprimé par le client, le contexte et les spécifiés du poste à pourvoir), en chasse ou plus classiquement par annonce et web-tracking dans les fonctions supports, commerciales et techniques.

Diplômé d'un DESS en Economie Européenne et d'une spécialisation en GPEC, je suis certifié aux outils RH, 360°, GOLDEN, MBTI, PERFORMANSE

Contact mail : gilles.lor@free.fr

site internet : newsearchrecrutement.free.fr



Mes compétences :

Evaluer - Orienter

Recruter les meilleurs profils

Accompagner le changement professionnel

Réaliser des bilans de compétences

Former à la conduite d'entretiens

Développer les bonnes pratiques managériales

Réaliser un sourcing qualifié de candidatures

Mener des outplacements individuels

Gestion des compétences