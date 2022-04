Didier GUTH

Faire évoluer son système d’information

Bénéficier d’une parfaite maîtrise des projets

Privilégier une vision orientée “métiers”

Profiter d’un regard pragmatique et indépendant sur les solutions du marché

S’assurer d’un soutien à la conduite du changement



UNE EXPERTISE CONSEIL SUR-MESURE ADAPTÉE À :

» votre stratégie d’entreprise

» vos différents métiers

» votre évolution technique et fonctionnelle

» votre organisation et votre équipe



UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE

» Pilotage amont

- Expression des besoins

- Cartographie technico-fonctionnelle

- Pilotage des budgets

- Aide aux choix - préconisations

» Pilotage opérationnel de la mise en œuvre

- Sur projets techniques : contrats achats et abonnements, coordination

des projets techniques, migrations de système, externalisation, sécurité

- Sur projets fonctionnels : coordination des projets fonctionnels,

conduite du changement, implémentation des besoins métiers

(adéquation besoins demandés - besoins implémentés)

» Accompagnement post-projet

- Garantie de non régression et d'évolutivité du SI



PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE DE DSI EN MILIEU INDUSTRIEL



Mes compétences :

SAP R/3

AMOA