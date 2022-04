Zones de compétences :



BIG DATA - Revenu Management - CRM - Optimisation - Yield MGT



Business development

Marketing stratégique et opérationnel, vente, distribution et réservation

Stratégie, plan et études marketing, revenue management, CRM fidélisation (Mise en place du CRM dans les casinos de Monte Carlo)

Audit, Refonte, mise en œuvre et management des process, des organisations métiers et systèmes d’information et de gestion

Direction, Management, organisation, gestion Capacité à motiver, mobiliser des équipes de projets complexes dans des environnements internationaux et politique (souvent en anglais)

Management – recrutement, formation et évaluation

Solide connaissance sectorielle



Bilingue anglais (double nationalité Franco Britannique plus néerlandais et allemand en niv scolaire)



Une compétence transverse acquise dans des groupes internationaux et politiques avec en dernière expérience, la refonte des fonctions marketing / vente / contrôle de couts et suivi des performances pour les Casinos de Monte Carlo.



6 expériences à l’étranger et en France qui m'ont permis de couvrir en plus du contrôle de gestion tous les pans du marketing tant stratégiques qu'opérationnels dans 6 secteurs (laboratoire pharmaceutique, hôtellerie, parc de loisirs / d'attractions, location de voitures, régie publicitaires, casinos)et pour des marques de forte notoriété à organisation matricielle ou non :



• ROUSSEL UCLAF -- > Pays Bas

• DISNEY participation à l'ouverture en 1992 -- > Marne la Vallée

• AVIS RENT A CAR -- > Siege Paris

• LAGARDERE -- > Paris

• MONTE CARLO SBM Hôtels puis Casinos -- > Monaco



A la recherche d'un nouveau challenge, je vous remercie par avance de l'écho que vous voudrez bien donner à mon cv auprès de votre réseau. Je vous propose également d'échanger lors d'un rendez vous informel que vous voudrez bien m'accorder.



Didier Guy 06 22 22 04 10 - didierguy@gmail.com



Mes mots clefs :

Ecoute, Partage, Adhésion, Fédérer, Optimisation, Progression, Révéler, Respect, Sens, Valeurs, Equilibre



Mes compétences :

Marketing

Management

Relation client

Tourisme

Audit

Business intelligence

Business development

Commercial

Chef de projet

CRM

Communication

Développement commercial

Directeur commercial

E commerce

E marketing

Gestion de projet

Hôtellerie

Intelligence économique

Kpi

Luxe

Prospection

Référencement

Strategie

Vente

Voyages

Yield management

Yield Manager

Yachting

Web marketing