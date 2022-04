Didier GUYNET

Une expérience de près de 20 ans en matière de négociation de contrats et le contract management au sens large (y compris la gestion de réclamations), tant pour les contrats de services (ingénierie) que pour les contrats de travaux, dans le cadre de projets d'infrastructures et de bâtiments publics ou privés.



Ma carrière est orientée en grande partie à l'international.



Accrédité par la Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) en tant que formateur et adjudicateur au sein de la liste française.





Mes compétences :

Contract management

Financement de projet