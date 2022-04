Didier HAMOIGNON

Management d’équipes multi-sites (Maroc et France, 200 salariés) Management des ressources humaines Organisation industrielle et gestion d’entreprise (Budget, Investissements, Finance, Stratégie et Performance)

Plus de vingt années de management dans l'industrie Aéronautique.



Mes compétences :

Amélioration continue

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Gestion de la production

Management opérationnel

Gestion budgétaire