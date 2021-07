Mohammed MERTAH

34 années d’expérience dans l'industrie aéronautique. Durant ces 34 années, je me suis spécialisé dans:

= > Les audits de certification (ISO9001/EN9100)

= > L'amélioration continue

= > Les procédés spéciaux

= > La performance des fournisseurs (Audits, plan d'amélioration, ....)

= > La gestion SMQ

Je reste à l'écoute des PME pour les accompagner à la mise en place et obtention des agréments aéronautiques



Mes compétences :

Gestion de projet

Certification ISO 9001/EN9100

Analyse de risque

Outils de pilotage SMQ et amélioration continue

Management des fournisseurs

Technique d'audit

Procédés spéciaux (Assemblage)