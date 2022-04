Didier HAMON

Plus de 20 ans d’expérience en environnement IT avec des fonctions d’encadrement, de responsable de projet et d’expertise sur les solutions SAP.

Bien qu’expert sur SAP et ayant effectué des missions de type maîtrise d’oeuvre sur SAP, notamment sur les domaines logistiques (SD, MM) ainsi que sur l’industrie solution ISH dédiée au secteur hospitalier, mon centre d’intérêt et mon savoir-faire consistent en l’accompagnement des métiers sur la mise en oeuvre et l’optimisation des processus de gestion.

J’ai ainsi acquis, au fil des missions, des expériences métiers dans les secteurs de la distribution, du retail, du fashion et de la santé. J’ai ainsi participé des missions d’audit, de cadrage, d’alignement des processus de gestion dans le cadre de déploiement de Core Model.



Mes compétences :

SAP AFS

SAP MM

SAP SD

Gestion de projets

Logistique

SAP ISH-FR

Chef de projet SAP

Chaine logistique