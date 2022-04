Didier HAMON

Après avoir créé et dirigé une entreprise de conception et de réalisation de Bâtiment Très Basse Consommation, j'ai occupé un poste de responsable pole énergie dans un centre de formation professionnelle.

Je suis actuellement Délégué Métiers à la FFB Normandie, en charge de l'accompagnement des chefs d'entreprises pour les différents sujets de mutation qui impactent la construction.



Mes compétences :

PassivHaus

Conception innovante

Bâtiment basse consommation

Énergies Renouvelables

Coordination de projet

Analyse financière

Formateur consultant

Ingénierie de formation

Environnement Durable

Conception batiment à énergie positive

Conseil et accompagnement entreprises