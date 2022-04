Didier HERTOUX

Autodidacte, petits boulots de 13 et demi à 18 ans, puis engagé volontaire parachutise, je franchi les grades jusqu'au galon de Capitaine Légion.

Après 27 ans d'armée, j'ai créé en 1995 une entreprise du bâtiment spécialiste de la fermeture.Entreprise cédée en 2009 (deux M€ de CA et 17 salariés)

j'ai créé une entreprise de fabrication de moustiquaire en 2002 (vendue 2008).

J'ai créé un réseau négoce en matériaux d'isolation en 1998 (cédé en 2009).

Aujourd'hui à 63 ans je suis conseillé en entreprise et en particulier j'analyse les risques santé et sécurité et rédige des documents uniques.



Mes compétences :

Gestion entreprise