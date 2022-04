Didier HERY

Responsable d'une équipe commercial et du développement de solutions de service , Agitateur de solutions dans le domaine de la sécurité incendie et de système de protection incendie des personnes et des biens et plus particulièrement chez des clients des établissements privés ou public (secteur de la santé hôpitaux EPHAD, industries ,ERT, Facilities Management..) implantés dans le département des Yvelines et de l'Essonne.



Ces solutions respectent les textes de référence et sont validées après une réelle concertation avec les clients et dirigeant et sont adaptées à l'organisation de leur sécurité avec un réel engagement de responsabilité.



De formation technique , convivial , optimiste , professionnel , créatif , rassurant et passionné par la prévention et les métiers de la sécurité ,

j'accompagne les clients et exploitant afin d'assurer un engagement de service après-vente pour leur permettre de passer sereinement chaque inspection de contrôles règlementaire (tel que des commissions de sécurité et les visites des organismes agréé) et ainsi d'assurer la sauvegarde des personnes et du patrimoine de ces clients.



Ma motivation : En sécurité soyons fiable et professionnel ,

Acteur de proximité et mon optimiste font parti de mon quotidien sans oublié mes engagements et ma responsabilité et ce en toute transparence.



Mes compétences :

Connaissance du marché de la Sécurité Incendie

Compétence en obligation Réglementaires

Connaissances des Acteurs, Prescripteurs

Developpeur de relation clients

Dynamique, Responsable et Acteur

Connaissances des normes