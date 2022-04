Didier HOARAU

Ce qui me caractérise?

Rigueur,motivation, implication, adaptabilité,pédagogie,"jusqu'au-boutiste".



Mon poste aujourd'hui ?

Formateur au sein du groupe Berger Levrault

J’ai su m’adaptè à l’ensemble des métiers impactés par nos logiciels pour les établissements du Sanitaire Publique, du social, Médico-social .

Je suis force de proposition auprès de nos services, de nos clients mais aussi à l'écoute des membres de l'équipe et toujours prêt à les soutenir afin d’améliorer, procédures et ou fonctionnement de nos logiciels.

Le CV que vous allez découvrir explique mon parcours professionnel et ma formation.



Mes Objectifs?

J'aime les challenges , actuellement mon objectif est d'avancer au sein de berger levrault,

Je souhaite évoluer sur un poste de management , de gestion de produit ou autre poste à valeurs ajoutés.

Je reste ouvert à toutes propositions qui me permettrait d'évoluer professionnellement.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Mercury Interactive Quicktest

J METER

Recettage

Formation

Documentation

Informatique de gestion

SQL

Dossier de soins informatisé

Informatique médicale

Logiciel CRM

Comptabilité

Pédagogie

Parfaite connaissance du milieu Hospitalier et méd