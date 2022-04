Didier HOARAU

Après 6 années passées à Montréal, en Recherche et Développement dans les formes solides à libération modifiée, je suis retourné en France chez BD Pharmaceutical Systems où j'ai dirigé une équipe de R&D d'un peu plus de 25 personnes travaillant pour le développement de médicaments injectables sur le marché américain.

Depuis Avril 2013 ces activités sont sorties de l'ombre avec la naissance de BDRx. 7 premiers produits développés au sein de notre équipe sont maintenant approuvés par la FDA et commercialisés aux USA.

Depuis mai 2015, je travaille pour un groupe pharmaceutique à Madrid : Chemo où je suis responsable du développement pharmaceutique de formes injectables.

Je suis également au conseil d’administration de SFNano (www.sfnano.fr), la Société Française de Nanomédecine.

(voir mon profil plus complet sur le réseau L.inked In.)



Mes compétences :

Pharmacien

Ingénieur

Formulation

Médical

Chimie des matériaux

Développement Pharmaceutique