Didier HOFFMANN

Après avoir exercé des fonctions de Direction Générale au sein d’une filiale spécialisée (D.C.C.S – groupe SPIE) dans les métiers des réseaux de communication et de la sûreté, j'ai souhaité continuer mon activité en indépendant pour mettre mon expérience, mon expertise et mes relations au service des clients finaux.

Fort d’une expérience de plus de 17 ans comme intégrateur dans les domaines de la sûreté, des réseaux informatiques et d’une manière générale dans les nouvelles technologies, mes connaissances et mes compétences sont des atouts majeurs.

Mon objectif étant de bâtir des relations durables avec mes clients et mes partenaires basées sur la transparence et la confiance.



Mes compétences :

Direction de projet

TIC

téléphonie sur IP

IPTV

vidéosurveillance

gestion financière

Réseaux