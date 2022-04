Didier HOFFMANN

Les dirigeants de TPE ont un vrai savoir faire technique, mais ne sont pas formés à la gestion quotidienne de leur entreprise.

C'est pour cette raison que les petites entreprises sont nombreuses à déposer leur bilan, que leurs dirigeants se rémunèrent souvent difficilement et au prix d'un très grand nombre d'heure de travail.



Ma mission : soutenir ces entrepreneurs en les accompagnant au quotidien pour leur permettre de mieux rentabiliser leur activité, de savoir où ils en sont et où ils vont et leur apporter davantage de sérénité dans leur travail quotidien.



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Développement commercial

Marketing

Métallurgie

Business development

Industrie

Management