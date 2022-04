Didier HOLLANDER

Responsable technique au seins du département respiratoire d’une société de prestation de services, depuis un peu plus de seize ans, j'ai acquis une riche expérience dans le management du personnel mais également dans les domaines techniques et logistiques.



Ayant actuellement en charge plusieurs équipes avec un total de 52 personnes, je suis doté d' une grande implication professionnelle et désire mettre pleinement mes compétences dans l'élaboration d'un nouveau projet.

Mes facultés d'observation et d'analyse me permettent d'apporter rapidement des solutions concrètes aux problèmes techniques et humains, tout en valorisant et motivant le personnel afin d'améliorer la productivité de l'entreprise.

Egalement chargé de l'élaboration d'outils de formation et marketing, mon rôle consiste à me pencher sur les projets pouvant aider le quotidien du personnel.



Les objectifs qui m'ont été confiés sont atteints, ils ont été réalisés grâce aux personnes motivées et impliquées positivement dans le but de rendre un travail de qualité et respectueux de l'image de l'entreprise.

Mon éthique est sans faille, doté d'un excellent relationnel, je sais pouvoir être un atout dans l'évolution du management, de la formation et de l'élaboration de projets marketing au sein d’une société



Mes compétences :

Gestion équipe - Management - Informatique