Didier HUET

Diplômé en Sciences Informatiques (DEA)

• 12 ans dans le domaine du stockage et de la sauvegarde de données

• 10 ans sur des applications GED, Content Management, CAO, PLM

• ITIL Foundation



Business Development de nouveaux services à valeur ajoutée :

• Création de la Practice Residency Services d’EMC France

• Création des Professional Services de FileNET France

• Création du Pôle de compétence Systèmes d’Information Techniques de CISI



Management de Business Unit :

• Elaboration de Business Plan

• Forecasting et Reporting

• Management d'équipe



Vente de services :

• Détection, qualification, propositions, présentations & soutenances

• Négociation de contrats et gestion de la relation Client

• Référencement dans de grands comptes



Delivery Management :

• Suivi administratif, financier et qualitatif des services (KPI)

• Gestion de relation Client et du P&L

• Management administratif et opérationnel d’équipes d’ingénieurs (internes et S/T)

• Sourcing et recrutement de nouveaux talents

• Création et mise en place des moyens et processus de gestion



Motivation : Continuer à apprendre et progresser en m’appuyant sur mes valeurs humaines et mon savoir-faire aussi bien technique que commercial dans une fonction intégrant gestion de la relation Client, de centre de profit (P&L), de projets et d’équipes.



Mes compétences :

NAS

GED

PLM

Sauvegarde et archivage

SAN