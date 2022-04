Didier HUGUET

SYNEFO est une société de conseil et de services spécialisée dans les systèmes d’information en environnement Cloud Computing.



Grâce à une forte expertise technique et fonctionnelle sur les solutions Cloud Computing, nous vous proposons une prestation adaptée à vos besoins. Les profils variés des équipes de SYNEFO nous permettent de répondre à toutes vos problématiques et de couvrir l'intégralité de vos projets.



Audit & Conseil :

Nos consultants réalisent un diagnostic de votre système d’information afin de vous préconiser des évolutions adéquates pour améliorer vos business process, vos reportings et l’adhésion de vos utilisateurs.

Notre expertise nous permet de vous conseiller sur les solutions adaptées à vos besoins et celles à mettre en place afin d’enrichir votre système d’information et de rentabiliser son utilisation.



Intégration Salesforce.com CRM :

Vous souhaitez mettre en place Salesforce dans votre entreprise ? L’architecture de votre CRM, qui dépend de votre vision de la relation client et de vos process internes, sera déterminante pour le succès de votre projet.

Nos experts métiers vous aident à faire les bons choix au travers des différentes phases de votre projet et se chargent de la mise en place opérationnelle grâce à un procédé sécurisé et éprouvé.



Développement :

Vous voulez équiper votre environnement Salesforce d’une nouvelle application spécifique ? Nos experts peuvent réaliser une solution sur mesure sur votre plateforme force.com et garantir la flexibilité et l’évolutivité de celle-ci.

Notre expertise technique nous permet aussi d’intervenir pour la création de vos applications web (applicatifs métiers, intranet, extranet, portail client etc.).



Accompagnement :

Vous voulez bénéficier d’une aide de proximité quant à l’utilisation de votre organisation Salesforce ?

Nous vous proposons plusieurs services : supports et formations fonctionnelles ou techniques, maintenance de vos applications, administration de votre CRM, réalisation de vos reportings et tableaux de bord, etc.



Mes compétences :

Force.com

Salesforce

Apex

Javascript

Ingénieur

Informatique