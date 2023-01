Thibault TARJON

Aprés une maîtrise de droit des affaires à l'université de Cergy, j'ai effectué un master RH à l'ISG.



- Stage de 10 mois chez Michael Page, division conseil, comme chargé de recrutement, sur des profils d'ingénieurs (secteur infdustrie automobile).

- 1er poste en CDI comme responsable recrutement pour Adecco Cadres, sur des profils RH / Marketing / Achat / Finances... (2 ans).

- Actuellement, et ce depuis 4 ans, Responsable du recrutement et de la gestionnaire de carrières de Leyton & Associés, cabinet de conseil opérationnel, spécialisé dans l'optimisation des charges sociales, fiscales, le financement de l’innovation et les achats. Cabinet (530 collaborateurs, 66M€ de CA), implanté au niveau international (Dublin, Montréal, Londres et Bruxelles) et national (Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Strasbourg, Nantes et Montpellier)