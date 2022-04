Didier HULOT

Smart Tracing Solutions

La societé Smart Tracing Solutions (STS) est une société qui a pour but de vendre des services et solutions de "traçabilité intelligente", à l'attention de tous les professionnels cherchant à "tracer", à faire communiquer et/ou sécuriser des objets ou des biens, de manière dynamique et instantanée.

Dans un contexte économique tendu, de nombreuses entreprises ont de plus en plus besoin de localiser leurs stocks ou leurs activités de manières régulières et si possible instantanées. D’autres veulent sécuriser des objets et des biens de valeur de manière efficace, pendant le transport et/ou sur des sites de stockage. Ces informations vitales leur permettent de garder un meilleur contrôle et d’optimiser leur gestion et leur compte de résultat.

Beaucoup utilisent encore des outils de contrôle et des technologies de sécurité classiques, telles que les codes-barres pour la logistique et les inventaires, qui nécessitent par ailleurs une intervention humaine source potentielle d’erreurs, ou des alarmes périmétriques et volumétriques pour la sécurisation des chantiers ou des biens de valeur.

STS va proposer, en utilisant la technologie de la RFID (Radio Frequency Identification), des produits packagés qui permettront aux professionnels, grâce à un équipement adapté, d’obtenir une fiabilité et un transfert « en live » des informations. Ces packs STS constituent de véritables plus-values de gestion au quotidien pour le client final grâce aux nombreuses possibilités d’informations traitées au moyen d’une interface et des applications « métiers » développés par nos ingénieurs.



STS va s’appuyer sur l’expertise et le savoir-faire de la société KBS spécialiste de la traçabilité depuis 1986. Ainsi l’accès au catalogue de produits de KBS nous positionne comme « spécialiste des solutions de traçabilité ». Nous souhaitons développer nos activités en tant que grossiste, à l'attention des distributeurs professionnels spécialisés, mais également en tant que distributeur direct et exclusif des produits de la société KBS.

La genèse de ce projet vient de la rencontre de plusieurs personnes (un ingénieur dirigeant un Bureau d'études et 3 personnes avec des compétences commerciales et techniques de leurs métiers précédents), et de l’idée de s'associer pour développer dans le marché de la RFID des produits issus du catalogue de KBS, en y associant des nouveaux services et des nouvelles applications métiers.

KBS étant par ailleurs occupé par des marchés prioritaires a trouvé l’idée séduisante de créer une société permettant de promouvoir une technologie de traçabilité dans de multiples marchés et sur de nombreuses cibles potentielles.

La technologie, les produits et services STS

La technologie utilisée permet la transmission d’informations en temps réel (ou non) par radio fréquence entre un objet muni d’un TAG et un web serveur pour le client final. Chaque TAG émet et peut réceptionner des informations par radio fréquence, sur la localisation, le déplacement, l’arrachement, la température, la luminosité, etc...

Nos produits se composent généralement d’un récepteur avec antenne, de «traceurs » appelés TAG à positionner sur les objets ou biens à suivre et à sécuriser, ainsi que d’un routeur IP/GPRS. En fonction de la configuration du client, nous ajoutons des récepteurs, des TAG et des relais d’antenne. Les informations programmées peuvent être transmises, en fonction de l’équipement choisi, à courte portée (passif), moyenne portée (868 MHz) ou à très longue portée (UNB).



Les produits vendus seront associés à des services et des applications métiers, consultables par le client final sur PC, tablettes et smartphones.



