Didier ISSEN

Bénévole pour l'ONG Electriciens sans Frontières, je suis chef de projet depuis 2007 principalement au Népal et en Inde. Je recherche des partenaires pour financer ces projets d'électrification d'écoles, de centre de soins et parfois de villages complets. Les dons sont défiscalisables à hauteur de 66% pour les particuliers et les entreprises. Accompagner les pays les plus pauvres dans leur développement passe par une aide du système éducatif et de l'amélioration des conditions de santé. Aidez nous à mettre en œuvre ces projets. Chaque projet et difficile à réaliser car il demande un investissement très important dans la recherche des fonds. Des clubs services, des entreprises, des fondations, des particuliers m'ont déjà aidé à réaliser prés de 10 projets offrant ainsi la lumière à des centaines d'enfants et de familles. Aidez moi à poursuivre ces actions directement ou en faisant fonctionner vos réseaux ou aider Electriciens sans Frontières sur d'autres projets (www.electriciens-sans-frontieres.org).Vous avez envie de rejoindre Electriciens sans Frontières, nous vous accueillons avec plaisir au sein de l'une de nos 14 délégations régionales