Didier ISSENHUTH

Actuellement Chef de publicité chez ALSACE 20, chaîne de télévision régionale, je suis chargé de la commercialisation des espaces publicitaires auprès d'une clientèle d'annonceurs régionaux.



De mars 2013 à mars 2016 :Directeur commercial chez COLLECTIVISION ( concession de droits de diffusion public non commerciale sur support dvd auprès d'une clientèle d'autocaristes , groupe de maisons de retraite , centres de vacances , mairies ...) :recrutement et mise en place d'une équipe de télé-opérateurs : définition des missions , outils et process pour les T.O et management de cette équipe. Construction du plan , définition de la stratégie commerciale , mise en place du plan d'action commerciale.



responsable grand comptes chez TF1 VIDEO d' avril 2011 à juillet 2012.

en charge du réseau internet ( AMAZON ; C DISCOUNT) et grande distribution ( GALEC ; GEANT ; CORA)



12 ans d'expérience en tant que Responsable Force de vente chez TF1 VIDEO : management de 10 à 16 commerciaux sur toute la France .



rigoureux , autonome , disponible , vous pourrez compter sur mes capacités d'organisation , d'animation d'une équipe et de négociation .



Mes compétences :

Organisation du travail

Négociation commerciale

Animation d'équipe

Grande distribution

Organisation

eMarketing

community management