Didier JACQUOT

J’évolue depuis plusieurs années dans des groupes industriels internationaux ou des PME à des postes de direction informatique en lien avec la direction générale. Cela m’a permis d’aborder les différentes problématiques posées par la définition et la mise en place de la stratégie des systèmes d'information. Depuis quelques temps, comme beaucoup, je lance des projets de digitalisation afin d'apporter de nouvelles solutions aux utilisateurs internes et externes.



Homme de terrain orienté métiers et résultats, je privilégie les solutions concrètes directement exploitables par les utilisateurs dans le respect des coûts et des délais.



La conduite de projet, l’animation d’équipes, ainsi que la recherche et la mise en place de solutions, sont pour moi l’occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation afin d'assurer la gestion du changement et la réussite des projets.



En 2014, nous avons fondé avec quelques collègues DSI l'association NUMICA (www.ca.numica.fr), elle a pour but de rassembler les décideurs informatiques de la région et de créer des synergies.



J'ai par ailleurs passé récemment un MASTER 2 à l'EDHEC de Lille : Manager du développement commercial.

Ce MASTER orienté top management apporte une excellente vision transverse de la gestion d'entreprise et complète parfaitement mes connaissances terrain.



Mes compétences :

SAP

Responsable informatique

DSI

ERP

PGI

Gestion de projet

Management

Veille technologique

ITIL

Electronique numérique

Gestion budgétaire

Virtualisation

PCA/PRA

Industrie pharmaceutique

GED Collaborative

Optimisation des process