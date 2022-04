Didier JACQUOT

Manager d’une équipe Finance et Administration depuis 1999, j'ai partagé mon expérience professionnelle dans divers groupes internationaux, américains et japonais (normes IFRS & US-Gaap).



Professionnel communiquant, impliqué au quotidien dans l’activité de l’entreprise, travaillant en véritable business partner avec l’ensemble du management, j'ai une connaissance pluridisciplinaire (comptabilité, fiscalité, juridique, RH, informatique, Sox) acquise dans différents secteurs.



Pour un management à l’écoute de ses équipes et dont le moteur d’action est le Service Client, qu’il soit interne ou externe.



Mes compétences :

Direction financière

Finance

IFRS

Management

Fiscalité internationale

Reporting

Us gaap

SOX

RH

Forecasting

Communication

Contrôle de gestion

Audit

Fiscalité

Restructuration

Team building

Contrôle des coûts

Organisation

IT: Oracle, JDE, SAP Hana, Offices

Bookkeeping

Credit Management

International Financial Reporting

Transfer Pricing

Contract Management

Consolidations

Joint Venture

Taxation

Virtualization

SAP

IBM AS400 Hardware

Microsoft Office

Oracle

SAP CO

SAP ERP HCM

SAP FI

SAP Netweaver > SAP BW