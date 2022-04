Didier JAVAZZO

Depuis Janvier 2008 : Directeur du Département Accompagnement de la Mobilité - DRH - SNCF - Paris 9ème

-- > En charge des questions de mobilité sur les collèges maîtrise et excécution dans le cadre d'un dispositif innovant appelé "Vecteur Mobilité".

-- > Déploiement de 20 espaces mobilité emploi sur le territoire national et professionnalisation des conseillers mobilité rattachés.



Juillet 2007 à Janvier 2008 : Chargé de mission Accompagnement et Mobilité Professionnelle - DRH - SNCF - Paris 14ème



Juin 2003 à Juin 2007 : Directeur de Recrutement D’Ile-de-France - DRH - SNCF - Paris 17ème

-- > En charge des questions d’égalité des chances et de la gestion de la diversité pour le Département du Recrutement, en relation avec le conseiller de la présidence, Karim Zéribi.

-- > Pilote des processus de recrutement au niveau national et des conventions de partenariat signées (ANPE, Missions Locales, Armées, Éducation Nationale…).



Janvier 2001 à Juin 2007 :

Responsable marketing communication recrutement Brevet des Collèges à Bac+2/3 - DRH - SNCF - Paris 17ème



De 1996 à 2003 :

Manager de Centres Mutualisés de Recrutement et d’Orientation successivement sur les collèges exécution et maîtrise (5 ans, Paris 19ème), puis cadre (2 ans, Paris 8ème) - DRH - SNCF



De 1994 à 2003 :

Psychologue Consultant et Chargé d’évaluation au recrutement et en cours de carrière pour des dirigeants opérationnels, responsables d’unités de production ou d’équipe commerciale, et fonctionnels dans les domaines juridique, RH, gestion-finances, informatique, ingénierie - DRH - SNCF - Paris 10ème et 8ème



De novembre 1991 à 1994

Psychologue Consultant et Chargé d’évaluation au recrutement et en cours de carrière pour des opérateurs et des techniciens dans les différents secteurs de production : commercial, maintenance, conduite, circulation, logistique, sûreté - DRH - SNCF - Paris 19ème



Janvier 1990 à septembre 1991

SETYM Technologies - Montréal - Canada

Cabinet Conseil Recrutement et Audit

Consultant junior en recrutement pour des cadres du secteur bancaire, industriel, agroalimentaire et des transports : captation, présélection et évaluation.

Chargé d’audit sur le management interculturel.



DESS Psychologie du Travail - Paris X Nanterre - 1991



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Communication

Conseil

Mobilité

Optimisation

Optimisation des ressources

Orientation

Psychologue

RECLASSEMENT

Recrutement

Restructuration

Tennis