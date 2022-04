Claire DARNOND

Dotée d'un sens relationnel aiguisé et d'une palette de compétences très large, je contribue concrètement au développement humain et commercial de l'entreprise. Expérimentée dans la conduite de projets transverses dans des environnements internationaux, j'ai une véritable approche terrain, un fort niveau d'exigence et suis très orientée résultats.





Mes principaux domaines de compétences en plus d'un savoir être à harmoniser avec les besoins des équipes



- Analyser les nouveaux marchés et leurs enjeux en France comme à l'international



- Concevoir, mettre en oeuvre des projets transverses ; fédérer/animer des équipes d'experts et de culture différentes à tous les niveaux de l'entreprise et accompagner le changement



- Mettre en place des partenariats



- Gérer et optimiser des budgets. Analyser les retours sur investissements.



Mes compétences :

Autonomie

Chef de Projets

Communication

Esprit d'équipe

International

Organisation

Organisation d'évènements

orientee resultats

Politique

Presse

Réactivité

Relations Presse

Stratégie

Stratégie d'entreprise