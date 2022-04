Didier JEANNEAU

Voila plus de 30 ans que j'évolue dans le mode du TPV.

De technicien à la gestion de projets, en passant par le support, la formation et le management, je suis intervenu a quasiment tous les niveaux d'un service client.

.

Même si un bon service n'est pas la garantie de la fidélité d'un client, un mauvais service le fera fuir a coup sûr.

Mon principal objectif est d'apporter mon savoir-faire afin de promouvoir les services et d'aider au développement de la proximité clients



Mes compétences :

Meneur d'hommes et homme de terrain

Organisation professionnelle

Gestion de projets

Retail

Certifié ITIL v3 Foundation