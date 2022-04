Didier JOSEPH

Expatrié depuis 20 ans sur 3 differents continents,je parle couramment français,espagnol et anglais + un peu de chinois histoire de survivre..



Mon parcours:

-Mon BTS ,obtenu en 1993,après avoir galerer quelque peu pour trouver ma voie,je terminerai mon parcours scolaire par 2 ans de pionicat (Pons et Niort) ..



En 1995,ma réelle entrée dans la vie active se fera a Poitiers ,dans une petite entreprise nommée AVO...

Mon premier job sera l'encadrement d'une équipe(env 60 persoonnes) de travailleurs handicapés(en 3*8)...



Fin 1996,direction la Tunisie ,avec AVO ,pour le démarrage d'une nouvelle usine de production jusqu'a fin 2000..



Début 2001 ,apres 2 mois d'espagnol intensif,départ pour le Mexique pour le transfert et la mise en place des nouvelles lignes de production et prendre en charge toute la production de l'atelier existant...



Fin 2003,changement de cap avec un retour de 3 mois en France..Formation d'un mois sur un nouveau produit(graphite souple) + quelques cours de chinois,et arrivé en Chine le 15 decembre 2003 pour le démarrage de 2 nouvelles activités(Set-up d'une ligne de laminage de graphite souple+demarrage d'une unite d'assemblage electromecanique pour l'industrie automobile)



Depuis 2009,je suis en charge de toute l'usine de Kunshan (assemblage electro-mecanique et production de selfs ) .