Didier Jouvion, mon expertise à votre service



De nos jours, les entreprises opèrent dans un environnement complexe et en perpétuelle innovation technologique. En effet, il est important d’anticiper les changements, ou le cas échant, de s’y adapter en adoptant une stratégie cohérente et efficace.

Spécialisé dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, je vous accompagne dans vos prises de décisions et la mise en place de vos plans d’action. 



De la planification à l'élaboration de solutions pour votre entreprise en passant par le management général et la gestion de crise : je vous apporte un soutien global et sans faille.



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Management

Comptabilité

Contrôle de gestion

Paie

Encadrement