Didier JUNCA

Le département Position de Travail a vocation à interagir au service des clients, des conseillers, des soutiens et des managers sur 3 domaines :

• L’animation relation client, métier, processus et business :

> Diffusion de l’actualité métier et relation client auprès des soutiens, managers et Conseillers.

> Développement des boucles d’amélioration métier et salarié et de l’innovation

> Animation des processus SAV de l’Assistance Technique Orange

> Développer l’intercanalité et les prestations de service



• L’animation parcours client :

> Amélioration du parcours client en relation avec les responsables des domaines en Direction Orange, la ligne managériale et les autres unités afin d’améliorer la satisfaction client.



• Le SI :

> Management du SI

> Animation et communication autour des évolutions du SI

> Animation de la boucle qualité SI

Ce département s’inscrit dans un objectif de développement de la transversalité et de l'accompagnement des centres de relation client.



Mes compétences :

Travail en equipe

Management