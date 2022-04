Didier Kangni KPODAR

Informaticien de formation, Directeur d’une Société de Services Informatiques, Consultant en système d’information de gestion des RH auprès des sociétés, Certifié en gestion des coopératives d’épargne et de crédit de l’Université Africaine de Développement Coopératif (UADC), Coach-formateur professionnel certifié 2ème degré, Didier KPODAR s’est engagé depuis plusieurs années sur différents programmes de développement dans le secteur de l’éducation et de l’enfance.



De son statut de Président d’ODC TOGO et Coordinateur Afrique – Europe d’ODC France, il assure la réalisation et le suivi des projets ODC( Association Osmose Développement et Culture) parmi lesquels on citera PRODEFIE ( Programme de développement et de Financement Entrepreneuriat) dont il est actuellement Directeur des programmes de formations et lequel depuis Janvier 2014 a formé plus de huit cent participants au TOGO dans plusieurs domaines du Coaching.





Mes compétences :

Informatique

Profit and Loss Accounts

Microsoft Office

Merise Methodology

HTML

UNIX

UML/OMT

Sybase

Scala Accounting

SQL

Oracle

C++

Audit