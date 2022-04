Didier KENISBERG

Compétences :

Direction d'un centre de formation



Management de projet, jusqu'à 3 M€



Management d'une équipe de 25 personnes



Négociation commerciale



Coordination des moyens humains sur les chantiers (500 personnes)



Certifications ISO 9002 (en 1996), puis 9001 (en 1999) d'une filiale du Groupe Spie batignolles



Certification ISO 14001 de 2 filiales du Groupe en 2006 et 2011



Responsable de groupes de travail transverses en interne et au sein des syndicats professionnels



Conception et animation de diverses formations



Mes compétences :

Ressources humaines

BTP