Anne-Marie ANDREEW

22 ans d’expérience dans les DOMAINES DE COMPETENCES :

- Pilotage de projets

- Management de la qualité, de l’environnement et de la sécurité : normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MASE, HACCP, EN 9100, CEFRI

- Réponses à appels d'offres et soutenances

- Gestion de crises et situations d’urgence; plans de continuité d’activité

- Conception et animation de formations

- Appels d’offre et référencement de fournisseurs et sous-traitants

- Direction d’équipe et pilotage des relais fonctionnels régionaux et nationaux

- Animation de réseaux institutionnels : interface des collectivités clientes et partenaires, Agence de l’Eau, industriels, ...

- Animation de groupes d'amélioration continue et de gestion du changement



EXPERTISES

- Normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MASE, HACCP, EN 9100, CEFRI, ISO 26000

- Réglementations sécurité environnement

- Outils de résolution de problèmes





Au sein des sociétés :

DBV Technologies

CARGLASS

CELLECTIS

ONET PROPRETE MULTISERVICES

SAFRAN ELECTRONICS

SEGULA TECHNOLOGIES (siège),

VEOLIA Eau (région Normandie),

SEVESC (Société des Eaux de Versailles et de Saint Cloud),

VNF (Voies Navigables de France),

AESN (Agence l'Eau Seine-Normandie)



Résultats :

Certifications obtenues, étendues et renouvelées

Jusqu'à 2,8 millions d'Euros d'aides de l'Agence de l'Eau pour les clients et l'entreprise (VEOLIA Eau et SEVESC)

Appels d'offre remportés : CEA, SANOFI AVENTIS, AEROPORT DE PARIS, STADE DE FRANCE ...)



