Virginie VIRGINIE

Participer et faire vivre un Système de Management QSE tout en maîtrisant les risques sont mes principales motivations en utilisant l'amélioration continue.



Rigoureuse, j'apprécie le domaine de la Qualité (outils pour améliorer continuellement les performances en entreprise) et j'aime beaucoup participer et échanger avec le personnel notamment en essayant de convaincre et de rassembler celui-ci autour de la réalisation d'objectifs ou d'un projet communs.



Mes compétences sont:

Maîtrise des exigences de l'ISO 9001: 2015 et de l'ISO 14001:2004

Formaliser, déployer, animer et gérer une démarche intégrée QSE

Mettre en place, évaluer et améliorer le système de management de la Qualité

Identifier et évaluer les risques sécurité (document unique) et environnementaux

Maîtrise des outils Qualité, formée à l'utilisation des outils (AMDEC, HACCP, Maîtrise Statistique des Procédés et Métrologie, Plans d'expérience)

Maîtrise les outils bureautiques (Word, Excel et PowerPoint), sait utiliser le logiciel SAP

Compétences linguistiques: Allemand et Anglais



Mes compétences :

Qualité

Industrie

Sécurité

Environnement

Norme ISO 14001

Gestion administrative

Norme ISO 9001

Normes Qualité

Gestion de la production

Gestion de projet

Analyse de risque

Analyse de données

Gestion de la relation client

Service client

Planification stratégique