Virginie VIRGINIE (LE DEVEDEC)

La structure ENGLISH SUCCESS est née de lenvie denseigner les langues dune manière différente. Après avoir été scolarisée un an aux USA en High School, puis suite à un cursus universitaire en France avec lobtention du diplôme du Proficiency*, je décide, au cours de on Master 1 LCE, de partir enseigner en Angleterre (Hampshire, Norfolk) puis à Dublin. Mes différentes immersions à létranger m'ont ouvert les yeux et les oreilles sur une nouvelle approche de lapprentissage de langlais. En 2004, ENGLISH SUCCESS voyait le jour.

Ce cadre, délibérément choisi, m'a permis de concrétiser ma vision moins académique de lenseignement de langlais et de découvrir des publics très variés. Seule professeure de cette structure, cette diversité m'a tenue à une constante formation et me vaut aujourdhui une expérience très riche dans le domaine de lenseignement.





*Niveau le plus élevé délivré par lUniversité de Cambridge- C2



Mes compétences :

remise à niveau

TOEIC