Didier KOSMICKI

-15 années de navigation sur différents types de navires ( pétroliers/ porte conteneurs/ Roro/ Ferries/ Paquebots /NGV) à différentes positions ( officier pont , machine , second capitaine , Chef Mécanicien)



- 8 années Superintendant technique chez Maersk Tankers.



- > Forte expérience technique , maitrise de gestion de projets et maintenance opérationnelle ( 11 dry docks / en charge de 5 pétroliers)



- > Excellente communication et facilité à mobiliser les différentes parties prenantes . Habitué à travailler dans un environnement multiculturel.



- > Excellente aptitude à solutionner les problèmes techniques

( respect coût , délai, qualité)



- > Excellente aptitude d'adaptation et à l'aise en situation de stress.



Mes compétences :

Gestion de projets

Petrole

Vetting